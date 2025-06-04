ELEMOsは、ELEMOs4シリーズ最新モデル「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」が、国土交通省指定の検査機関による性能等確認制度の試験において、保安基準の適合が認められたと発表しました。 ELEMOs「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」 ELEMOsは、ELEMOs4シリーズ最新モデル「ELEMOs4 REBORN(エレモーズフォーリボーン)」が、国土交通省指定の検査機関による性能等確認制度の試験において、保安基準の