日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は４日、戦後の日本を象徴するスーパースターで、「ミスタープロ野球」と称された巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さん＝報知新聞社客員＝が３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去したことを伝えた。８９歳だった。スタジオには長嶋さんと公私にわたり親交があった放送プロデューサーのテリー伊藤さんが生出演。長嶋さん