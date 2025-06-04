夏の参院選に向け、自民党が実施したとされる情勢調査の結果が先週末から永田町で出回っている。非改選含め現有114議席の自民が3議席減にとどまるとの結果に「数字が良すぎる」（自民党関係者）と精度を疑問視する声が出ているが、「落選危機」リストは興味深い。【もっと読む】石破自民「参院選戦略」ダダ漏れの体たらく…流出の“内部資料”では野党共闘をピリピリ警戒〈現時点における重点選挙区〉として、野党候補との差がプ