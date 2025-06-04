たかせ天然温泉香川県三豊市高瀬町上高瀬 たかせ天然温泉（三豊市高瀬町上高瀬）は、三豊市による配管改修工事のため、6月3日から長期休館に入りました。11月22日から営業再開の予定です。既に購入している回数券は、丸亀ぽかぽか温泉で使用できるということです（シニア券は20円の追加料金が発生）。