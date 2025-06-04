巨人の長嶋茂雄終身名誉監督＝報知新聞社客員＝を追悼する５３歳の姿に、ネットは衝撃に包まれた。亡くなった３日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）やＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）などに出演したのは元巨人の元木大介氏。この日夜の日テレ系追悼特番「緊急特番ありがとう長嶋茂雄さんミスタープロ野球永遠に…」にも生登場した。長嶋さんが命名した「クセ