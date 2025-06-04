今度のぷにるんずは“カチコチ”に！？『ぷにるんず ぷに３（スリー）』テレ東系列6局ネットにて2025年7月5日から毎週土曜あさ9時45分~放送スタート！新キャラクター“じゅえるん”を和泉風花が担当！あいるん役・潘めぐみ、ナレーション・小野大輔ら豪華キャスト陣からのコメントも到着！