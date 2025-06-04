エム・ジー・ケイは、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」の「アーリャ」「有希」「マーシャ」「綾乃」「政近」の各キャラクターをイメージした新感覚デザート「生ホイップは飲み物(R)」とアクリルキーホルダーのセット商品5種類を、2025年6月4日(水)より販売中です。 「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」× 「生ホイップは飲み物(R)」コラボ缶5種類 エム・ジー・ケイは、TV