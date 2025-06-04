ドジャースの佐々木朗希投手（23）が3日（日本時間4日）、本拠でのメッツ戦前に千賀滉大投手（32）と約25分間野球談議を行う場面があった。佐々木はメッツ側のブルペンに出向き、投球練習中だった千賀の投球を見学。千賀の投球練習終了を待ち、その後投球フォームの仕草を行うなど、身ぶり手ぶりを交えてグラウンド上で野球談議を行う場面があった。