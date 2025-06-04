テレビ朝日系で放送中のドラマ『特捜9 final season』（毎週水曜・午後9時〜）。ORICON NEWSでは、レギュラーキャストが「ファイナル」に寄せる想いを語るインタビューリレーを実施。最終回まであと2回となった今回は、2006年放送開始の『警視庁捜査一課9係』からのレギュラーメンバー、村瀬志保（旧姓：小宮山）役の羽田美智子に、これまでの歩みと今の想いを聞いた。【画像】伊東四朗＆宮近海斗が登場する第9話の場面写真この2