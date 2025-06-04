俳優の河合優実が4日、都内で行われた『MOW PRIME 注文の多いアイス店』のPR発表会に参加した。【写真】お上品！アイスを美味しそうに食べる河合優実極小スペースでのイベントに。イベント開始後にすし詰め状態の報道陣を初めて見た河合は苦笑い。距離も超至近距離で「（これだけ近いのは）初めてですね」と笑っていた。イベントでは、注文についてトーク。「1番のむちゃぶり注文は？」と聞かれると河合は「数年前に受けたオ