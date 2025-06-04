巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の死去から一夜明けた４日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムの正面広場に記帳所が設けられた。オープンの午前９時と同時に列を作ったファンが順番に記帳し、手を合わせた。記帳所には現役時代のパネル写真や、長嶋氏が現役時代に使用したバット、グラブなどが展示された。江東区の安川卓（まさる）さん（５７）は幼少期からのファン。この日は喪服姿で記帳に訪れ。「弔意を示すのに平