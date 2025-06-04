北川景子主演のフジテレビ系ドラマ「あなたを奪ったその日から」第７話が２日に放送された。総菜店のピザを食べた３歳娘・灯をアナフィラキシーショックで亡くした中越紘海（北川景子）が、総菜店を経営していた結城旭（大森南朋）の次女美海（＝結城萌子、一色香澄）を連れだし、密かに娘として育てて１０年。徐々にほころびが生じる中、最終盤には、紘海が会社廊下でバッグを落として中身が散乱。旭を支える望月耕輔（筒井