女優河合優実（24）が4日、都内で「MOW PRIME（モウプライム）注文の多いアイス店」PR発表会に出席した。5日から4日間、東京・表参道に森永乳業のアイス「MOW PRIME」のポップアップストアをオープン。実際にアイスも試食し、「要求されることが多くて、ストーリーの中に入り込めて楽しかった」と話した。これまでの女優人生で最もむちゃな“注文”を問われると「数年前に受けたオーディションの課題に『悪霊に取りつかれたスピ