Mrs．GREEN APPLE大森元貴（28）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。人気アイドルから“差し入れ”を受けたことを明かした。大森は「ニノさんと撮影スタジオ（ミセスの現場）でたまたまお会いして、有難いことにお弁当の差し入れをいただきました」と、嵐の二宮和也からの差し入れを報告し、「お兄様ご馳走様でした」と感謝。続けて「このことはXとかで言わないでよと念を押されましたが、僕にはわかります。言えってことだ