フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）は4日、冒頭から、前日3日に89歳で亡くなった故長嶋茂雄名誉監督の話題を特集。スタジオには角盈男氏、元木大介氏、清水隆行氏が出演。高橋尚成氏も中継で出演した。MCの谷原章介は、角氏ら巨人OBの前で、いきなり「僕自身カープファン」と告白。その上で「普段は試合しているときはライバルでもあるんですけど、長嶋さんは別格で。なんかもうテレビに出ていればじーっと見