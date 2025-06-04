去年9月、山形市内で少女が連れ去られ、その後遺体で発見された事件で、少女の自殺を手助けした疑いで再逮捕された男がきょう、山形地方検察庁に身柄を送られました。 【写真を見る】自殺ほう助の疑いで再逮捕の福島市の男を送検山形市少女誘拐・遺体発見事件 自殺ほう助の疑いで再逮捕され、きょう送検されたのは、福島市の無職・岸波弘樹（きしなみ・ひろき）容疑者（36）です。 ※画像岸波容疑者警察などによりますと、