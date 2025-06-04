女優の松岡茉優が5月28日、ポッドキャスト番組『松岡茉優＆伊藤沙莉「お互いさまっす」』(YouTubeほか各オーディオストリーミングサービスで配信)に出演。お気に入りの絵本を紹介した。松岡茉優○伊藤沙莉に薦める理由「“おじさん”に読んでもらいな」リスナーに「子供のころ好きだった絵本はありますか?」と聞かれると、絵本好きな松岡は、「大人になってからなんだけど……」と前置きしながら、キティ・クローザーの「ちいさな