元巨人監督の高橋由伸氏＝スポーツ報知評論家＝が４日、８９歳で３日に死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝の都内にある自宅を弔問した。無言の対面を果たした後に報道陣の取材に対応。自宅では長嶋さんの次女の三奈さん、同じタイミングで訪れていた中畑清氏と長嶋さんの横で昔話に花を咲かせたという。「関係者の方だったり、三奈さんとも、中畑さんも最初はいらっしゃったんですけど、いろんな昔