J1のFC東京のパリ五輪代表GK野沢大志ブランドン（22）に、ベルギー1部リーグのアントワープから獲得オファーが届いていることが4日、関係者の話で分かった。今夏の移籍を視野にクラブ間で交渉中という。沖縄県出身で、193センチの長身を生かした空中戦の強さが持ち味。フル代表への招集歴もある。