韓国野球委員会（KBO）が、“コラボパン”を製造していた業者との契約を終了する方向で調整していることがわかった。【画像】血塗られたパンファンによる不買運動を伴った強い抗議の声を受けての対応とみられる。本紙『スポーツソウル』の取材によると、KBOはパンメーカー「SPCサムリプ」との契約を打ち切る方針を固めたという。すでに生産中止に関する協議が行われており、今後、同社との新たなプロジェクトを進める予定もないと