BTSのJINが、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャートに2週連続でチャートインし、グローバルアーティストとしての底力を見せつけている。【写真】JIN、メンバーも困惑の“スイムウェアショット”ビルボードが6月3日（現地時間）に発表した最新チャート（6月7日付）によると、JINの2ndミニアルバム『Echo』はメインアルバムチャート「Billboard 200」で122位を記録し、変わらぬ人気を証明した。同アルバムは「ワールドアルバ