【モデルプレス＝2025/06/04】スターバックス コーヒー ジャパンでは、史上初の“辛いフラペチーノ「ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ」を、2025年6月6日（金）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。【写真】現在発売中のスタバ新作◆スタバ、ビリッと刺激的な“辛フラペチーノ”今回発売するのは、サマーシーズン第2弾として5月より発売中の「オリエンタル マンゴー & テ