【GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB】 6月18日 再販予定 価格：36,080円 BATONは、CO2ガスガン「GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB」を6月18日に再販する。価格は36,080円。 本製品は、ポリマーフレームオート「GLOCK G17」のコンパクトモデル「G19」をモデルアップしたCO2ガスガン。 CO2 8gマガジンを新設計し、G19のスタイルをCO2ガスガンで完全再現しており、BAT