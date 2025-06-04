福岡市に本社を置くドラッグストアコスモスが4日、令和4年産の備蓄米の販売を始めました。福岡市のドラッグストアコスモス片江店では、令和4年、2022年産の備蓄米が5キロ1980円で店頭に並びました。事前の告知はしていませんでしたが、片江店で用意した40袋は、午前10時の開店から1時間半で完売したということです。コスモスでは令和4年、2022年産の備蓄米2万トンを確保していました。店頭には「精米したてだから、おいしい」「1人