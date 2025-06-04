【リボルテック サキ】 近日予約開始 発売日・価格：未定 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック サキ」を近日予約開始することを発表した。発売日や価格は共に未定。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園に所属するRABBIT小隊の「空井サキ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「REVOLTECH（リボ