石破首相は４日午前、韓国の李（イ）在明（ジェミョン）大統領の就任を受け、「今年は日韓国交正常化６０年という節目の年であり、日韓交流の更なる活発化をやっていきたい」と述べた。「首脳会談はなるべく早急に行う方がよい」とも強調した。首相官邸で記者団の質問に答えた。日本政府は李氏の対日外交姿勢を注視している。政権交代で歴史問題を含めた路線転換が進む可能性があるためだ。李氏は尹錫悦（ユンソンニョル）前