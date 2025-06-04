中国の王毅外相は3日、アメリカのパデュー駐中国大使と初めて会談し、「対話と協調が唯一の選択肢だ」と強調しました。中国外務省の発表によりますと、会談で王毅外相は「大使が信頼できる仲介者、対立の調停者となり、健全で安定的な両国関係の発展を促す役割を期待する」と述べました。そのうえで、「現在、米中関係は重要な転換点にある」と強調し、「対話と協力が唯一の正しい選択肢だ」と述べました。一方で王毅氏は、関税に