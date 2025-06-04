Image: Anker タフなポータブルスピーカーってほんと最高ですよね。いつでも、どこでも持ち運べて、好きな音楽を思う存分楽しめますから。そんなタフなポータブルスピーカー好きの皆さんに朗報です。Ankerから、「業界初」のBluetoothスピーカーが発売されます。何やら、どんな「水に浮かべても」ちゃんと音楽を鳴らしてくれる、と。浮きながら、大音量を届けてくれるAnkerの定番アウトドア