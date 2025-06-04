三重県亀山市の新名神高速道路で乗用車が逆走し、ペルー国籍の男が逮捕された事件で、三重県警が4日午後から高速道路を一部通行止めにして容疑者立ち合いの下実況見分を行います。この事故は先月18日の午前11時ごろ、亀山市の新名神高速道路下り車線を乗用車が逆走し、車2台と衝突したほか、逆走車をよけようとして停止した車に大型トラックが追突し、合わせて4台が絡む玉突き事故が発生し、4人がケガをしたもので、事故を起こして