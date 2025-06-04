三重県議会の本会議が3日に開かれ、一般会計で約16億5000万円の補正予算案が提案されました。この内、アメリカの関税措置の対策として、県内の中小企業などの経営の安定を図るため、新たな融資枠を設ける費用として約3000万円が計上されています。三重県は、今年4月に関税措置に対する県内の中小企業の相談に対応する窓口を設置し、3日の提案説明で一見知事は、アメリカの関税措置により県内の中小企業などへの影響が懸念されてい