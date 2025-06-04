梅雨の足音が近づく中、鳥羽市にある鳥羽水族館ではある生き物が天気予報を行っています。カエルとイモリは、皮膚に毛や鱗（うろこ）がなく、水分が蒸発しやすいため体がぬれていないと生きていけないため、大気中の湿度によって行動が変化します。この特性を生かし、鳥羽水族館の水槽ではカエル10匹とイモリ10匹を分けて展示し、飼育係が行動を観察して、翌日の天気を予想しています。カエルは、目を開けていたり、木に登っていた