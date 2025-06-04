三重県信用保証協会の保証制度を活用して中小企業の資金支援に取り組んだ金融機関などに対して、3日、感謝状が贈られました。感謝状の贈呈式には、県内に本店・支店を置く金融機関や商工団体など69団体の代表者が出席しました。信用保証制度の新規利用の取り組み推進数や、創業に関する利用の数など6つの部門で、それぞれ上位5店舗に三重県信用保証協会の稲垣清文会長から感謝状が手渡されました。三重県信用保証協会は、今後も金