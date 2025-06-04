金融機関などで働く職員が日々の業務に生かすためアナウンサーから「正しい話し方」を学ぶ研修会が、3日、三重県津市で開かれました。研修会には、日本政策金融公庫と三重県信用保証協会の職員が参加しました。講師を務めたのは、三重テレビ放送の奥村莉子アナウンサー。奥村アナウンサーは「相手に正確に内容を伝えるには声のボリュームと話すスピードがポイント」と参加者にアドバイスしていました。日本政策金融公庫の担当者は