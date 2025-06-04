「銀座コージーコーナー」は、6月6日（金）から、グラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とコラボレーションしたケーキを、全国の生ケーキ取扱店で発売する。【写真】レトロスイーツの定番“プリンアラモード”も！コラボメニュー詳細■昭和レトロの世界観を味わえるスイーツ今回登場するのは、昭和のかわいいを詰め込んだレトロな柄と、使いやすい製品で人気の「アデリアレトロ」の世界観を表現した“レトロかわいい”スイ