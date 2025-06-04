長崎県警は4日、長崎市川平町の路上で3日午後4時ごろ、下校中の女子児童が、すれ違った女からバッグで頭をたたかれたとして、防犯メールで注意喚起した。行為者は60〜70歳くらいでエコバッグのようなものを所持していたという