天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは４日午前、戦後８０年にあたり戦没者を慰霊するため、沖縄県に向けて羽田空港を特別機で出発された。愛子さまの沖縄訪問は初めて。ご一家は４日午後、同県入りし、那覇市から車で糸満市に移動。国立沖縄戦没者墓苑で供花した後、犠牲者の名が刻まれた「平和の礎（いしじ）」に足を運ばれる。県平和祈念資料館では展示を視察し、戦争体験者や遺族のほか語り部活動に取り組む若い世代らと懇談さ