[３日 ロイター] - ５月のベネズエラの原油輸出が、米国の経済制裁にもかかわらず横ばいだったことが分かった。中国向け出荷の増加が、対米輸出の減少を相殺した。国営石油ＰＤＶＳＡの内部文書と船舶追跡データで明らかになった。米財務省と国務省は３月、ＰＤＶＳＡの顧客と提携企業に対し、ベネズエラ産原油輸出の認可を取り消した。両省は事業を５月２７日までに停止するよう要請していた。認可失効に加え、ＰＤＶＳＡが支