Jeff MasonDavid Brunnstrom[ワシントン ３日 ロイター] - 米ホワイトハウス当局者は３日、韓国大統領選挙について公正だったと評価した上で、中国の干渉に懸念を示した。同当局者は「米韓同盟は揺るぎない。韓国は自由で公正な選挙を実施したが、米国は世界の民主主義国家における中国の干渉と影響力について引き続き懸念し、反対している」と述べた。３日投開票の韓国大統領選では革新系最大野党「共に民主党」の李在明前