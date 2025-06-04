プロボクシングIBF世界スーパーフェザー級3位の力石政法（30＝大橋）が4日までに、自身のSNSを更新。左肩の修復手術を受けたことを報告した。3日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で「生きてます強くなってリングに戻ります」と病室から投稿し再起を表明した。力石は5月28日、横浜BUNTAIで行われたIBF世界同級王座決定戦で同級1位エドゥアルド・ヌニェス（27＝メキシコ）と対戦。0―3の判定負けで世界初挑戦で王座