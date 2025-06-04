巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄氏が６月３日、都内の病院で肺炎のため死去した。89歳だった。「ミスタープロ野球」と呼ばれる存在は、功績とともに多大な影響力を持ち、プロ野球を大衆娯楽から国民的スポーツへと押し上げた、まさに偉人であった。そんな長嶋氏と三遊間を組んでいた広岡達朗氏が、在りし日の長嶋氏の思い出を語ってくれた。1976年から４年間、ヤクルト、巨人の監督として戦った広岡達朗氏（写真左）と長嶋茂雄氏