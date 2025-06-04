欧州サッカー今季活躍した日本人選手トップ10今季の欧州サッカーシーンで奮闘した数多くの日本人選手たち。そのなかで特に活躍が目立ったのは誰だっただろうか。識者３人それぞれにトップ10を選んでもらい、意見を聞いた。＞＞前編「デンベレ、サラー...欧州サッカーで今季もっとも活躍した選手は？」今季日本のサッカーファンからの注目を大いに集めた三笘薫（左）と久保建英（右）photo by Getty Images【鈴木彩艶は、日本