欧州サッカー今季活躍した選手トップ102024−25の欧州サッカーシーズンが終了。さまざまな選手の奮闘が見られたが、そのなかで特に活躍が目立ったのは誰だっただろうか。識者３人それぞれに今季のトップ10を選んでもらった。チャンピオンズリーグ優勝に貢献したデンベレ（左）とプレミアリーグ優勝のサラー（右）photo by Getty Images【際立ったパリ・サンジェルマンとバルセロナの強さ】中山 淳（サッカージャーナリスト）