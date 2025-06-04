不二電機工業が反落した。３日の取引終了後、２６年１月期第１四半期（２～４月）の単体決算を発表。売上高は前年同期比８．２％減の８億９８００万円、営業利益は同４６．８％減の５４００万円、最終利益は同４４．８％減の４０００万円となった。減益で着地したことが株価の重荷となったようだ。制御用開閉器分野で補助スイッチやカムスイッチが増加した一方、電子応用機器分野でＩ／Ｏターミナルや表示モジュ