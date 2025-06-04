栄研化学が３日ぶりに反発した。３日の取引終了後、英ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドらによる栄研化の共同保有割合が２５．７７％から２６．７８％に上昇したことが明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドの保有目的の項目には「投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと」などと記載され