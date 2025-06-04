Uber Eats Japanは5月29日、静岡県焼津市と包括連携協定を締結した。静岡県焼津市と包括連携協定を締結Uber Eatsは3月17日、焼津市でサービスを開始した。飲食店など市内の60の加盟店舗のほか、複数のコンビニエンスストアも加盟しており、食品・日用品など幅広い商品を提供している。今回、締結した協定は、デリバリーの仕組みやテクノロジーを活用し、買物困難者支援や災害対応など、地域の課題解決を推進していくというもの。将