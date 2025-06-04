米Googleは6月3日（現地時間）、AIを活用したノート作成・調査アシスタント「NotebookLM」に公開リンク機能を導入した。これにより、ユーザーは自分のノートブックを他者と手軽に共有または公開できるようになった。教育現場での教材共有、企業におけるWikiや製品マニュアルの配布など、幅広いシーンでの活用が期待される。NotebookLMでは、情報ソースとしてPDFやテキストファイル、Googleドキュメント、WebページやYouTubeのURLな