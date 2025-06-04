６月１日から刑罰が変わりました。１９０７年の刑法制定以来、初めての見直しです。拘禁刑では個々の受刑者に対し、必要に応じた作業や指導を実施。これまでの「懲らしめ」から立ち直りや社会復帰支援へ舵が切られます。 新たな刑罰「拘禁刑」について、警察・司法担当の広島テレビ濱野純一朗記者の解説です。 まずは、これまでの刑罰についてです。刑務所に収容される刑罰は、「懲役刑」と「禁錮刑」の２つがありました。木