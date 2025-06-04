寝具を扱う西川株式会社（nishikawa）は、ドジャースの大谷翔平投手を起用した「大きな夢を見よう！キャンペーン2025」第3弾を4日から29日にかけて行うことを発表した。 ■2017年から大谷をサポート nishikawaは大谷と2017年にコンディショニングサポート契約を結び、体にあった寝具の提供などを通じてコンディションをサポートしており、大谷は愛用中のSLEEP TECHブランド「エアー」の広告