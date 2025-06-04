戦後80年の戦没者慰霊のため、沖縄県に出発される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝4日午前、羽田空港天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは4日、戦後80年に際して沖縄県を訪れ、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑で供花し、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者を慰霊された。愛子さまの沖縄訪問は初めて。宮内庁によると、両陛下の強い意向で同行が決まった。ご一家は、沖縄戦で亡くなった約18万人の遺骨を納める納骨堂に花を手向け、深く拝礼し