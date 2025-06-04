［オタワ３日ロイター］ - カナダ首相府は３日、トランプ米政権が新たに発表した鉄鋼とアルミニウムへの追加関税や他の輸入関税の適用除外を得るため「集中的かつ活発な」交渉を行っていると表明した。声明で「米国が本日発表したカナダの鉄鋼・アルミに対する追加関税は違法かつ不当だ」とし、「カナダ新政権は米国との新たな経済・安全保障パートナーシップの一環として、これらの関税や他の関税が撤廃されるよう集中的