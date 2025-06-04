◆米マイナーシャーロット６―１０リーハイバレー（３日・米ノースカロライナ州シャーロット＝ツルイストパーク）フィリーズ傘下３Ａリーハイバレーの青柳晃洋投手が３日（日本時間４日）、シャーロット戦に渡米後初の先発。２回を投げ４安打３失点だった。ここまで１５試合すべてリリーフだった青柳は、１回に３点を援護してもらったその裏、先頭打者に本塁打を浴び、その後も３安打されて同点。それでも２回は１四球を出し